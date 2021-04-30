Скандалы в образовании продолжаются: вуз опубликовал задним числом "научные трактаты" Кивы

Диссертацию Кива защищал в Институте подготовки кадров государственной службы занятости. Фотоколлаж: Bihus.info

Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП) опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, которых раньше не было. Об этом сообщают журналисты Bihus.info

Это вуз сделал на следующий день после публикации журналистского расследования о диссертации Кивы.

МАУП опубликовала "обновленные версии" сборников материалов научно-практических конференций 2018-го и 2019 годов с материалами нардепа. Файлы загрузили 27 апреля.

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В "обновленных" версиях сборников конференций появились дополнительные страницы с материалами якобы от Киви. Тогда как в интернете до сих пор есть предварительные варианты этих сборников с меньшим количеством страниц.

В диссертации Кивы на сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости указано, что он принимал участие в двух научных конференциях МАУП. Работы нардепа опубликованы в сборниках на ст. 152-154 и ст. 414-416. Оказалось, что сборник 2018 года имеет только 144 страницы. А 2019-го - 414 страницы, последняя из которых содержит выходные данные издания. Упоминания о Киве в обоих отсутствуют.

16 апреля Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии в Институте подготовки кадров госслужбы занятости. Киву сопровождали неизвестные в черном, которые блокировали журналистам вход в аудиторию. Также в Институте были нардепы от ОПЗЖ. Журналисты выяснили, что в диссертации Киви - научные статьи, напечатанные на вымышленных страницах сборников и поддельные справки.