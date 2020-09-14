Скандальный закон "О медиа" появился в повестке дня Рады

"Закон о медиа", который критиковали за угрозы свободе слова, появился в повестке дня Рады. Фото: president.gov.ua

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект "О медиа", который раскритиковали общественные организации и журналисты.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Доработанный законопроект планируют рассмотреть на пленарной неделе, которая пройдет с 29 сентября по 2 октября.

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В новом законе "О медиа" планируют ввести ответственность за умышленное распространение информации, которая является элементом военной агрессии РФ против Украины. Большая часть норм так называемого закона о дезинформации будет действовать только до тех пор, пока не будут деоккупированы украинские территории.

1 июля Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект "О медиа", несмотря на призывы журналистов отклонить его из-за угрозы свободе слова. В прошлом году, 27 декабря, нардепы от "СН" подали в ВР законопроект о деятельности СМИ. В нем поднимались вопросы регистрации и налогообложения СМИ, вопрос независимости редакции от владельца ресурса и урегулирования блогеров.