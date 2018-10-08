Скандальное янтарное дело нардепов передали в суд

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
2 Просмотров: 6327
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3177
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5382
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1449
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1557
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1656
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1341
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1305
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 630
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2277
Фото
Все фото
5
8
21
27
4
Экс-нардеп показала аппетитные шоколадные формы в купальнике
Экс-нардеп показала аппетитные шоколадные формы в купальнике
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
&quot;Был, есть и буду бандеровцем&quot;: Дмитрий Ярош празднует День рождения
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
Шарики, пиво и танцы до утра - сын Омеляна отгулял выпускной
Шарики, пиво и танцы до утра - сын Омеляна отгулял выпускной
Киевляне не видят альтернативы мэру Кличко
Киевляне не видят альтернативы мэру Кличко
Видео
Все видео
Тимошенко застукали за переговорами с олигархом
Тимошенко застукали за переговорами с олигархом
Пятница в Раде начнется нетрадиционно
Пятница в Раде начнется нетрадиционно
Ляшко преломил ситуацию по языковому закону - эксперт
Ляшко преломил ситуацию по языковому закону - эксперт
Чиновнику-герою телеэфиров заплатили полмиллиона
Чиновнику-герою телеэфиров заплатили полмиллиона
Язык, неприкосновенность и новые области - в Раде кипит работа
Язык, неприкосновенность и новые области - в Раде кипит работа
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 531
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1350
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5328
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9711
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 октября 2018
Просмотров: 1044
Виявився мужиком
Два роки тому у знайомого Олега двоюрідний брат впав із висотки, де працював будівельником. Поламав руки, ребра, в кількох місцях хребет. ...
понедельник, 08 октября 2018 14:35

Скандальное янтарное дело нардепов передали в суд

  Комментировать
Скандальное янтарное дело нардепов передали в суд
Дело нардепов Розенблатта и Полякова в отношении добычи янтаря передали в суд. Фото: 5 канал

Дело о незаконной добычи янтаря в отношении народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова направили в суд.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Обвинительный акт в отношении двух нардепов направили в суд 5 октября.

"5 октября 2018 прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в так называемом "янтарном " производстве по двум народным депутатам и еще четырем людям, которые обвиняются в получении неправомерной выгоды за реализацию права законодательной инициативы и злоупотреблении влиянием. Следует заметить, что сторона защиты всячески старалась избегать вручения обвинительных актов, в связи с чем прокуроры и детективы вынуждены были вручать их по месту жительства подозреваемых ".

Розенблат и Поляков отказались получать обвинительный акт, а последний еще и повестку о вызове. Мотивировали это тем, "что дело до суда не дойдет".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналисты показали немецкий дом подозреваемого в коррупции нардепа Розенблата

Антикоррупционные органы подозревают, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине. Этот процесс якобы сняли на видео.

Розенблатта обвиняют в том, что он получил $ 200 тыс. за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобич" спецразрешений на пользование недр. Сами нардепы отрицают причастность к преступлению.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Скандальное янтарное дело нардепов передали в суд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

3,5 тыс. вакансий, зарплата от 7 тыс. грн: в Украине празднуют День юриста

Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по боксу

Весила 340 килограмм - запатентовали микроволновку

Львовский замок выдержал семь атак

Умер голос Народного Руха Украины

Самое читаемое
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 50028
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
16
 Просмотров: 47675
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 25497
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 16145
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово &quot;Украина&quot;
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
31
 Просмотров: 15111
Политика
Подкуп избирателей не пройдет: Порошенко попросил у новой ЦИК помощи
Подкуп избирателей не пройдет: Порошенко попросил у новой ЦИК помощи
В деле Колесникова есть важный документ: что светит нардепу
В деле Колесникова есть важный документ: что светит нардепу Просмотров: 297
Комитет одобрил представление на экс-"регионала" Колесникова
Комитет одобрил представление на экс-"регионала" Колесникова Просмотров: 243
На кресло Порошенко уже есть 28 желающих
На кресло Порошенко уже есть 28 желающих Просмотров: 99
Завод Порошенко получил военный контракт на десятки миллионов
Завод Порошенко получил военный контракт на десятки миллионов Просмотров: 396
Больше всего комментируют
16
Нардепы предлагают лишить почетных званий артистов, которые предали Украину
12
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
6
Кума Порошенко раскритиковала закон о языке
6
"Граница России нигде не заканчивается" - как РФ вмешивалась в выборы Латвии
3
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
Голосов: 25178
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua