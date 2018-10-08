Скандальное янтарное дело нардепов передали в суд

Дело нардепов Розенблатта и Полякова в отношении добычи янтаря передали в суд. Фото: 5 канал

Дело о незаконной добычи янтаря в отношении народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова направили в суд.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Обвинительный акт в отношении двух нардепов направили в суд 5 октября.

"5 октября 2018 прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в так называемом "янтарном " производстве по двум народным депутатам и еще четырем людям, которые обвиняются в получении неправомерной выгоды за реализацию права законодательной инициативы и злоупотреблении влиянием. Следует заметить, что сторона защиты всячески старалась избегать вручения обвинительных актов, в связи с чем прокуроры и детективы вынуждены были вручать их по месту жительства подозреваемых ".

Розенблат и Поляков отказались получать обвинительный акт, а последний еще и повестку о вызове. Мотивировали это тем, "что дело до суда не дойдет".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналисты показали немецкий дом подозреваемого в коррупции нардепа Розенблата

Антикоррупционные органы подозревают, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине. Этот процесс якобы сняли на видео. Розенблатта обвиняют в том, что он получил $ 200 тыс. за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобич" спецразрешений на пользование недр. Сами нардепы отрицают причастность к преступлению.