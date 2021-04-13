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Скандал в горсовете Славянска: активист объяснил, для чего принес российский флаг

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Скандал в горсовете Славянска: активист объяснил, для чего принес российский флаг
Активист объяснил, почему принес российский флаг на заседание горсовета в Славянске. Фото: slavdelo.dn.ua

С помощью флагов Украины и России, принесенных в горсовет Славянская, активист Василий Хоменко хотел указать, где сидят сторонники Украины, а где - РФ.

Так активист прокомментировал организованную акцию, пишет "Укринформ".

"Два флага я принес на сессию с целью обозначить, где сидят сторонники Украины, а где России, с которыми мы почему-то должны о чем-то договариваться, спорить во время войны. Когда Путин в танке сидит на границе", - заявил Хоменко.

Он напомнил, что в Славянске до сих пор не принят бюджет города. По его мнению, конструктивной работе горсовета мешают представители партий ОПЗЖ, "Наш край" и "За мир и развитие".

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По словам Хоменко, полицейские, прибывшие в горсовет, очень быстро вынесли из сессионного зала российский флаг, но никаких протоколов составлять не стали, так как символика этой страны в Украине не запрещена.

"У нас, к сожалению, 7 лет войны, а до этого времени российская символика не запрещена. Надо запретить русскую национальную символику во время войны", - добавил Хоменко.

В полиции подтвердили, что протокол о нарушении в отношении активиста не составляли. В мэрии города событие отказались комментировать.

Упомянутое событие произошло 12 апреля. Во время пленарного заседания 6-й сессии городского совета Славянска активист Василий Хоменко, возглавляющий общественную организацию "Славянская Сич", устроил флешмоб, посвященный 7-й годовщины захвата Славянска российскими диверсантами 2014 года. Для этого принес флаг Украины и российский триколор. Через несколько минут в зале появились полицейские, которые вынесли флаг РФ, а на активиста как бы составили протокол.

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