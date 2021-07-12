Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"

"Окружение Зеленского действует по принципу" Друзьям все, врагам - закон". Для оппонентов даже действует беззаконие", говорит Виктор Бобыренко. Фото: "Украинская правда"

Команда президента Владимира Зеленского реагирует на нарушение закона только оппонентов, "своих" у главы государства замечают редко. Нардеп, бывший "слуга народа" Александр Юрченко, который оскандалился после ДТП подозрением на наркотическое состояние, – подтверждает это правило. Такое мнение Gazeta.ua выразил политолог Виктор Бобыренко.

"Своим" в команде президента многое прощают. Это не единичные случаи. Это правило. Здесь Зеленский напоминает Януковича, у которого все решала "семья", – говорит Бобыренко.

Продолжает: "Окружение Зеленского действует по принципу "Друзьям – все, врагам – закон". Для оппонентов даже действует беззаконие. У "слуг" был Александр Юрченко, депутат Роман Иванисов, осужденный за изнасилование, он вышел из фракции. Есть "Юзик" – Юрий Корявченков, который замешан в коррупционных скандалах. Своим нарушителям закона все сходит рук. И политические заявления, как у Давида Арахамии о коммунистической партии Китая, "корабельных соснах" (в 2020-м Арахамия и первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко во время визита в Николаев так обсуждали коллегу Ирину Аллахвердиеву и председателя общественной организации "Будущее Николаева" Татьяну Домбровскую. – Gazeta.ua). И то, что Николай Тищенко приезжал в Ивано-Франковскую область и пытался "строить" голосование (в апреле Тищенко приехал "контролировать подсчет голосов" на 87-й ОИК на Ивано-Франковщине. Прикарпатье путал с Закарпатьем. – Gazeta. ua)".

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Должна работать репутация, добавляет Бобыренко. "В Украине такого института нет. Не скажут люди, что не будут голосовать за "слуг", потому что там коррупционеры, сексисты, хулиганы. Избиратели голосуют за партию Зеленского. А у "слуг" нет ответственности за тех, кого взяли в Раду. Еще щеголяют, что им плевать на закон", – говорит политолог.

Добавляет: "Все в законе нельзя описать. Даже если по закону Юрченко не сможет быть нардепом, то Зеленский может наплевать на закон. Так же, как делают это с Конституционным судом, как СНБО предоставили много полномочий, в чем мало законного. Петиция об увольнении Татарова собрала 25 тысяч, но увольнять его не будут, потому что президент поступает, как хочет. Вирастюка продавили в Ивано-Франковской области нечестно, наплевав на выборы. Законы применяются избирательно".

Народного депутата Александра Юрченко,подозреваемого во взяточничестве и попавшего в скандал с ДТП с люксовым авто Ford Mustang, призывают сдать мандат. 8 июля Юрченко на Ford Mustang задним ходом выезжал с парковки отеля во Львове и въехал в Volkswagen Jetta, затем напал на водителя, из сообщения СМИ. Нардеп Гео Лерос опубликовал фото протокола об административном правонарушении и заключения медосмотра о наркотическом опьянении. В сентябре прошлого года НАБУ сообщило о взяточничестве нардепа. Высший антикоррупционный суд взял Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн. Затем он вышел под залог. Юрченко исключили из фракции. Александр Юрченко баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" на округе в Голосеевском районе Киева.