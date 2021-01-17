Скандал с украинской иконой: Кулебу обвинили в некомпетентности

Также в заявлении призвали Дмитрия Кулебу "прекратить играть в Twitter-дипломатии" и действовать "в соответствии с международным правом и международными конвенциями". Фото: Facebook

Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обвинил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в некомпетентности и в том, что МИД Украины продолжает "ложные обвинения" по поводу иконы.

Заявление офиса Додика стало очередным этапом скандала вокруг иконы. Об этом сообщает "Балканский обозреватель".

"Офис прямо просил посольство Украины предоставить все юридически обоснованные факты и доказательства, подтверждающие принадлежность иконы Украине, а также все доказательства того, что указанная икона была отчуждена, включая информацию о способе отчуждения, времени, месте и владельце", - говорится в специальном заявлении офиса представителя сербов в Президиуме БиГ. Офис Додика подчеркивает, что Украина не предоставила такую ​​информацию.

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В офисе отметили, что обосновывать обвинения на основе неверно интерпретируемых статей в СМИ, а затем публично заявлять о лжи и выдвигать обвинения - это демонстрация аматорства и отсутствия базовых знаний в области права, международных отношений и дипломатии.

В заяве также призвали Дмитрия Кулебу "прекратить играть в Twitter-дипломатию" и действовать "в соответствии с международным правом и конвенциями".

Как известно, икону подарил сербский представитель в президиуме БиГ главе МИД РФ Сергею Лаврову 14 декабря прошлого года. По словам представителей президиума БиГ, икона "находилась во владении семьи из Республики Сербия" и есть "семейной иконой". Посольство Украины в Боснии и Герцеговине попросило МИД страны объяснить, почему главе МИД России Сергею Лаврову подарили 300-летнюю украинскую икону из Луганска. Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик возвращать икону Украины. На пресс конференции сказал, что вернет икону тем, от кого ее получил. Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело о передаче главе МИД России Сергею Лаврову старинной украинской иконы.