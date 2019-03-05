Скандал с другом Порошенко: НАБУ открыло дело

Друг Петра Порошенко Олег Гладковський стал фигурантом громкого скандала с махинациями в оборонной отрасли.

Национальное антикоррупционное бюро проанализировало новую серию журналистского расследования, в котором фигурирует бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський, и зарегистрировало еще одно уголовное производство. Об этом ведомство сообщило во вторник.

"Сведения в ЕРДР внесены по факту завладения средствами госбюджета, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением должностными лицами из числа руководителей государственной компании Укрспецекспорт, при осуществлении закупки деталей и комплектующих для авиатехники", - сообщили в НАБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов

Уволенный с должности первого заместителя секретаря СНБО, друг президента Петра Порошенко Олег Гладковський получал откат от поставок комплектующих для самолетов по завышенным ценам. Об этом сообщают журналисты "Наші гроші з Денисом Бігусом" в следующей части расследования о хищениях в обороне.