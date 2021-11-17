Ситуация с пандемией стабилизировалась - Шмыгаль

Украинцы стали больше вакцинироваться. Фото: @moz.ukr

Области не скоро выйдут из "красной зоны" эпидемической опасности, но ситуация стабилизировалась.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства в среду, сообщает Gazeta.ua

"Статистика, которую получаем показывает, что Украина вышла на плато заболеваемости. Практически во всех областях фиксируется снижение новых случаев и госпитализаций.

Говорить о том, что все регионы "красной зоны" скоро из нее выйдут еще точно рано. Но ситуация стабилизировалась", – заявил премьер.

По словам премьера, сыграли роль карантинные ограничения и увеличение количества вакцинированных.

Правительство освобождает от НДС ввезенное в Украину оборудование для производства вакцин и лекарственных средств для лечения Covid-19.

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Также увеличили расходы на лечение коронавирусной болезни через "пакеты" Национальной службы здоровья.

Глобальная ставка для медицинских учреждений по лечению коронавируса вырастет до 634 тыс. грн. Ее будут выплачивать за укомплектованность медицинским персоналом и лекарствами. Финансирование ковидных больниц увеличат на 15%.

25 млн грн направят в Донецкую область на закупку 535 кислородных концентраторов. 8,5 млн дадут на реконструкцию и закупку медоборудования для инфекционного отделения Ананьевской многопрофильной больницы в Одесской области.

16 ноября в Украине обнаружили 18 668 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество случаев зарегистрировали в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Запорожской областях. В красной зоне карантина находятся Киев и 17 областей.