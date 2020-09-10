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Силовики, вовлеченные в спецоперацию по "вагнеровцам", готовы свидетельствовать ВСК - Турчинов

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Силовики, вовлеченные в спецоперацию по &quot;вагнеровцам&quot;, готовы свидетельствовать ВСК - Турчинов
Руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов: "Работники украинских спецслужб имеют высочайшую квалификацию и не раз переигрывали российские спецслужбы"

Материалы, собранные во время блестящей спецоперации украинских спецслужб с выманивания наемников российской ПВК Вагнер, необходимо защитить, ведь они доказывают военные преступления высшего руководства России против военных и гражданских, совершенных на временно оккупированной территории Украины.

Об этом на пресс-конференции заявил бывший Секретарь СНБОУ, руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.

По его словам, офицеры спецслужб, задействованные в этой спецоперации, готовы дать показания временной следственной комиссии, которая должна быть создана в Верховной Раде.

"Начиная с 2014 года перед нашими спецслужбами ставили очень конкретные задачи уничтожать тех, кто ведет войну против Украины; задерживать и доставлять на подконтрольную нам территорию военных преступников, показания которых являются очень важным доказательством, которое доказывает непосредственное участие РФ в войне против нашей страны, а также в военных преступлениях, в частности в сбивании военных самолетов и вертолетов, и гражданского Боинга МН17", - отметил Турчинов.

По его словам, в 2019 году началась масштабная операция нашей военной разведки по выявлению и доставке в Украину военных преступников, имеющих непосредственное отношение к сбиванию наших военных самолетов и гражданского рейса МН17.

"Наши разведчики отработали очень сложную систему, когда залегендировавшись под заказчиков военных наемников, они в течение полутора лет работали над тем, чтобы собрать военных преступников, причастных к сбиванию самолетов. Фабула была достаточно проста и эффективна - они ставили квалификационные требования, это непосредственное участие в военных действиях и непосредственно боевые пуски", - объясняет Турчинов.

Он отметил, что сотрудники украинских спецслужб имеют высочайшую квалификацию и не раз переигрывали российские спецслужбы, как это было и во время этой спецоперации.

"Во время залегендированных собеседований наши разведчики выводили их на передачу информации, которая доказывала их участие в преступлениях. Эти фигуранты рассказывали о своем участии, как они делали боевые пуски, как они добивали украинских военных. Они предоставляли все необходимые документы, подтверждающие, что они были именно военнослужащими Российской Федерации, что они имеют награды от российского правительства за преступления против Украины", - отмечает Турчинов.

Он также сообщил, что на финальной стадии операции была подключена СБУ для легализации этих материалов в соответствии с действующим законодательством Украины.

"24 июля группа из 33 наемников, среди которых было 28 преступников, которые непосредственно интересовали наши спецслужбы, прилетели в Минск для того, чтобы утром 25 июля улететь через территорию Украины в Стамбул. Именно в этот день проходит совещание у президента Украины, где принимают участие руководители силовых структур, а также руководители Офиса президента. Что касается последних, это уже серьезное нарушение, так как не все они имели доступ к государственной тайне", - отмечает Турчинов.

Он пояснил, что это совещание было необходимо, поскольку для финальной стадии спецоперации было необходимо привлечь гражданские службы, в частности, диспетчерскую и военную инфраструктуру.

"Во время этого совещания принимается решение о прекращении или отсрочке этой финальной стадии этой блестящей спецоперации. Мотивация - мирные переговоры, нежелание раздражать Путина, нежелание выполнять свои конституционные обязанности по защите нашей страны", - предполагает Турчинов.

"После этого совещания совершенно секретная информация попадает к спецслужбам России и Беларуси. Продолжение операции было запланировано на 20 июля, но 29 вся группа была задержана белорусским КГБ. 14 августа они без каких-либо осложнений вернулись в РФ", - говорит Турчинов.

Он замечает, что вместо того, чтобы срочно открыть дело контрразведывательной защиты, уголовные дела в отношении утечки совершенно секретной информации по срыву тяжелой операции спецслужб, украинское руководство государства начинает скрывать и заставляет руководителей спецслужб врать обществу.

"Наиболее опасным является то, что для того, чтобы скрыть преступление, происходит попытка уничтожить материалы дела", - предостерегает Турчинов.

"Мы должны защитить честных офицеров, которые не готовы ради конъюнктуры разменять свою офицерскую честь и свою ответственность перед страной. Единственный механизм, который сегодня возможен, чтобы поставить точки в этой истории, необходимо создание парламентской следственной комиссии, независимой от Офиса президента и силовых структур", - отмечает Турчинов.

Он убежден, что срыв спецоперации по "вагнеривцам" и заявления властей по поводу "инспекции" украинских позиций - это все элементы ползучей капитуляции.

"Эта политика безусловно является демонстрацией ползучей капитуляции, к которой действующее руководство ведет нашу страну. К большому сожалению, это не случайная ситуация, это не стечение обстоятельств, это последовательная политика, и именно сегодняшняя наша беседа является важным аргументом, доказывающим эту опасность", - отмечает Турчинов.

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