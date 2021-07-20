Схема российских оккупантов в Украине и Грузии одинаковая - Кулеба

Российский оккупант действует по одинаковому сценарию на территориях в Украине и Грузии. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.
"Еще раз убеждаешься, что действия России везде одинаковы. Неформальная поддержка по принципу "нас там нет", попытки ввести своих миротворцев, в грузинском случае это удалось, затем начинается паспортизация, русификация и бордиризация - укрепление границ между оккупированными территориями и Грузией.
Все это мы хорошо знаем на нашем примере", - сказал министр.
"У россиян одна и та же схема. А соответсвенно противодействовать российским оккупационным намерениям нам нужно трем странам (Молдове, Украине и Грузии. - Gazeta.ua) вместе", - отметил Кулеба.
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20 июля Украина, Грузия и Молдова приняли Декларацию Батумского саммита. В документе говорится о европейской интеграции стран и противодействии российской агрессии.
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