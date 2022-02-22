"Северный поток-2" нужно остановить - Зеленский

Газопровод проходит через Балтийское море. Фото: Reuters

Против страны-агрессора РФ следует безотлагательно ввести санкции, в том числе полностью остановить проект газопровода "Северный поток - 2".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом.

"Европа и мир не могут допустить повторения тех трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году.

Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны предусматривать полную остановку "Северного потока 2", - заявил глава государства.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном по поводу жестких санкций против РФ.

Верховная Рада Украины обратилась к Палате представителей и Сенату Конгресса США о введении санкций в отношении строительства газопровода. "Северный поток-2" - проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км.