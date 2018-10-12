Сергей Тарута в Брюсселе обсудил европерспективы Украины

11 октября народный депутат Украины, лидер политической партии "Основа" Сергей Тарута в ходе визита в Европейский парламент принял участие в круглом столе "Европейская перспектива Украины".

Народный депутат Украины Сергей Тарута (третий справа) в Брюсселе в ходе визита в Европейский парламент обсудил европерспективы Украины

Выступая перед депутатами Европарламента, представителями Европейской комиссии, украинцами-жителями Бельгии, экспертами и журналистами, Сергей Тарута заявил:

"Перед Украиной стоят очень серьезные вызовы: война, экономическое падение и большая миграция. Необходимо виденье будущего страны. 2 года назад я выдвинул идею разработки стратегии развития страны. За полтора года мы создали Доктрину "Украина 2030". Мы обсудили полученный интеллектуальный продукт в десятках университетов Украины, в Бундестаге и на многих других важнейших мировых площадках.

Наша целевая задача – рост экономики не менее 10% в год. Для достижения этого необходимо перейти на новую систему управления, в основе которой лежит человек и его ценности. Все государственные институты должны основываться на человекоцентричной модели деятельности. Реализовать же такую модель можно, только создавая "креативную" экономику.

Для реализации Доктрины необходимо изменение и социальной структуры общества – не менее 50% населения должно принадлежать к среднему классу.

В Доктрине мы обратились к анализу не только краткосрочных, но и средне-, и даже, долгосрочных рисков для Украины.

Необходимо учитывать, что нам необходим рост уровня жизни населения. Для этого надо наращивать, в первую очередь, рост доходов. Экономический потенциал Украины позволяет достичь уровня средней зарплаты до 1000-1200 долларов, а пенсий – 450-500 долларов.

Украину могут спасти только инвестиции, а не кредиты.

В сфере публичного управления важным является переход к сервисной модели организации власти и государственной деятельности. На основе Доктрины, сейчас происходит конкретизация всех ее положений применительно к каждому возможному направлению деятельности".

Необходимо отметить высокий уровень поддержки взглядов Сергея Таруты со стороны европейских политиков и общественности, явно выраженную ими готовность оказывать политическую и идеологическую поддержку созданной под его руководством Доктрине "Украина 2030".