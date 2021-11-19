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пятница, 19 ноября 2021 09:58

"Серьезный удар" - в ОП осудили публикацию отчета разведки по "вагнеровцам"

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&quot;Серьезный удар&quot; - в ОП осудили публикацию отчета разведки по &quot;вагнеровцам&quot;
"Вагнеровцы" воевали против Украины в Донбассе. Фото: REUTERS

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк осудил публикацию журналистки Янины Соколовой секретных внутренних документов Главного управления разведки Минобороны по операции по задержанию "вагнеровцев"

И заявил, что публиковать информацию о работе разведки в воюющем государстве "некорректно", передает Укринформ.

"Это очень серьезный и болезненный удар по нашим возможностям как государства – когда открыли конкретные факты о документировании участников войны против Украины, которое проводилось с 2014 года. Наш противник знает теперь все важнейшие нюансы того, как нашим разведчикам и спецслужбам удавалось собирать доказательства виновности россиян" , – заявил он.

Он отметил, что "вагнергейт" начался с публикации российских пропагандистов в "Комсомольской правде" 6 августа 2020 года. Но наиболее важную информацию обнародовали граждане Украины. И "неосознанно выполнили контрразведывательные функции вместо российских спецслужб".

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Янина Соколова ответила Михаилу Подоляку на обвинение в том, что обнародованные ею документы "нанесли серьезный удар Украине". Отметила, что ее информация лишь подтверждает расследование Bellingcat, а также ценна для общества, передает "Украинская правда".

"Офис президента в агонии. Обнародованные нами документы не новы для них. Но документы внутреннего процесса спецоперации - это доказательство. Не домыслы, а прямое доказательство. Собственно, это и раздражает сейчас всю команду президента, которая сначала устами Ермака говорила о вымышленности от начала до конца, а президент после долгих месяцев молчания сказал, что доверился Лукашенко, поэтому "ой он нас обманул, не получилось", - говорит медийница.

Добавила, что обнародованные ею документы – демонстрация лжи и непрофессионализма. Они подтверждают сказанное ранее Bellingcat.

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала отчет по "сливу" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российского ЧВК "Вагнер". Операция называлась "Авеню". За проект отвечали глава ГУР Василий Бурба и заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий.

Боевиков ЧВК "задержали" в Беларуси еще до того, как их должны были перехватить в украинском небе. Отсрочку спецоперации запросили из Офиса президента Украины. Мол, Владимир Зеленский договорился о прекращении огня на Донбассе, говорится в материалах.

После того телеведущая Янина Соколова заявила, что у нее есть флешка с документами, "свидетельствующими о том, кто из самых высоких эшелонов власти участвовал в операции "вагнергейт".

Сказала, что это документы Главного управления разведки Министерства обороны за июнь 2020 года по военным РФ, работникам ФСБ, непосредственно причастным к вооруженной агрессии против Украины. В частности, о 15 лицах, причастных к сбитию воздушных судов ВСУ. Также речь идет о сбитии малазийского MH17.

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