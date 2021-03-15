Сепаратисты, "регионалы", георгиевские ленты: СМИ рассказали о прошлом советника Разумкова

Сергей Чернов - слева, третий - брат Михаила Добкина Дмитрий.

Внештатный советник председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова по вопросам местного самоуправления Сергей Чернов в прошлом был в Партии регионов и носил георгиевскую ленту. Об этом сообщает "Еспресо.TV"

30 января 2014 года Чернов с тогдашним председателем Харьковской ОГА Михаилом Добкиным и фракцией ПР в облсовете, пришел проводить сессию в черной футболке с надписью "Беркут" и символикой этого распущенного после победы Евромайдана милицейского спецподразделения.

В тот же день "регионалы" собрали 150 тыс. грн для "Беркута", который защищал Януковича в Киеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский оккупант на Донбассе не прекращает обстрелы

В феврале 2014-го на созыве организаций Партии регионов в Харькове заявляли о создании "Всеукраинского общественного союза "Украинский фронт" - вместе со своим военизированным формированием.

В фойе Дворца спорта, где проходил съезд, записывали добровольцев в "гвардию". Символом организации была георгиевская лента.

В президиум многочисленного собрания сепаратистов и "регионалов" входил Чернов, пишет СМИ.

К проведению мероприятия присоединились "коллеги" из Компартии Украины, генеральный консул РФ и 4 народных депутата- "регионала" - Олег Царев, Дмитрий Святаш, Дмитрий Добкин и Анатолий Денисенко.

Журналисты Bihus.info сообщали, что спикер Дмитрий Разумков и его группа в парламенте голосуют в интересах олигарха Рината Ахметова. Так, группа нардепов провалила голосование за законопроект, обязывающий промышленность модернизировать очистные системы.