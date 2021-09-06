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Сенцов о Зеленском: думает не о реформах, а о втором сроке

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Сенцов о Зеленском: думает не о реформах, а о втором сроке
Сенцов назвал Зеленского не стратегическим. Фото: Эльдар Сарахман

Президент Владимир Зеленский перестал произносить слово "реформа". Об этом сказал режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов.

"Я перестал это слышать уже полтора года. После того как погнали Гончарука и всех его министров, всех адекватных со времен Порошенко - все повыметались. Там пустота.

И никто не хочет три-четыре месяца поработать, поплясав под них. А потом об тебя ноги вытерли и выбросили. Кто же захочет работать? Вот и идут те, которым терять нечего", - сказал режиссер "Українська правда".

"Мы не слышим слова "реформа", но постоянно ощущаем второй срок. А когда человек думает о втором сроке, он не думает, как делать реформы и двигать страну. У него нет понимания, в чем проблема и что надо делать", - отметил Сенцов.

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"Зеленский сильно критиковал Порошенко за кумовство. А что сейчас творится - это братство какое-то", - сказал режиссер.

Сенцов назвал Зеленского "неопытным, неглубоким, нестратегическим. И это его внутренняя проблема".

"И именно поэтому у него плохой выбор тех, кому он доверяет. Он хочет, чтобы все были к нему лояльны. Лояльность - временная вещь. Когда начнется кипиш, этих людей сдует", - заявил режиссер.

Олег Сенцов провел в российском заключении более пяти лет. В сентябре 2019-го был освобожден из плена, вернулся в Украину.

В прошлом году советник руководителя ОП Михаил Подоляк обвинил Сенцова в неблагодарности президенту Зеленскому и назвал "хуторским приспособленцем".

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Дата
06
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