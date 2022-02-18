Сенат США единогласно поддержал Украину

Сенат Соединенных Штатов Америки единогласно принял резолюцию о поддержке Украины.
Решение приняли в четверг вечером, сообщает "Інтерфакс-Україна".
"Это очень важная резолюция. Ее инициировали сенаторы Шахин (Жанна Шахин, демократка) и Портман (Роб Портман, республиканец).
Она посылает очень сильный сигнал, что сенат Соединенных Штатов, демократы и республиканцы едины в защите Украины", - сказал лидер большинства в сенате Чарльз Шумер.
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Президента США Джозефа Байдена призвали заставить американское правительство использовать все имеющиеся инструменты, чтобы наложить на Россию "значительные расходы" и "восстановить мир в Европе", пишет Associated Press.
В то же время в тексте говорится, что резолюция не должна толковаться как разрешение на применение военной силы против РФ или введение вооруженных сил США в Украину.
Объявленный Россией отвод войск от границы Украины был умышленной хитростью, чтобы ввести в заблуждение мир. РФ может инсценировать химическую атаку на украинцев и обвинить в этом США, сообщили американские СМИ.
Байден соберет трансатлантическое сообщество для обсуждения ситуации вокруг Украины.
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