Россия лжет об отводе войск и может совершить химическую атаку - СМИ

Россия может использовать военные учения в Беларуси как прикрытие нападения на Украину. Фото: Reuters

Объявленный Россией отвод войск от границы Украины был умышленной хитростью, чтобы ввести в заблуждение мир. РФ может инсценировать химическую атаку на украинцев и обвинить в этом США.

Об этом сообщили The Washington Post.

Россия собрала у украинских границ более 150 тыс. военных и продолжает наращивать, а обстрелы на востоке Украины усиливаются.

РФ продолжает военные учения в Беларуси, которые могут стать прикрытием для нового вторжения. Учения должны закончиться в воскресенье.

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Двое американских официальных лиц сообщили о дополнительных разведывательных данных - что Россия под чужим флагом может использовать химическое вещество, которое обездвижет мирных жителей. А потом использует трупы, чтобы создать впечатление, что украинцы отравили газом и убили мирных жителей.

Один из чиновников сказал, что вину могут возложить на американцев.

Президент США Джозеф Байден соберет трансатлантическое сообщество для обсуждения ситуации вокруг Украины. Россия увеличила присутствие вдоль границ с Украиной, прибавив около семи тысяч военных.