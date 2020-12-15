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вторник, 15 декабря 2020 13:04

Семьи врачей, погибших от Covid-19, не получают обещанных от государства денег

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Денежные выплаты от государства получили лишь около 20 семей врачей, умерших от Covid-19. Хотя за время пандемии болезнь унесла жизни более 200 медицинских работников. Об этом сообщает Bihus.Info.

По состоянию на 12 ноября было известно о 236 смертях медиков от Covid-19, которым они заразились на работе.

Специальная комиссия, которая расследует смерти врачей, успела рассмотреть 112 случаев и только в 34 признать, что они действительно заразились на работе. При этом максимальные гарантированные государством выплаты получили только члены 21 семьи умерших медиков.

Фондом соцстраха проведены одноразовые страховые выплаты членам семей в 21 случаях в размере 1,57 млн грн на каждого и в 22 - по 210,2 тыс. грн.

Среди семей умерших медработников, не получили выплаты - семья врача Ивана Венжиновича, фотографию с которым использовали по всей Украине для социальной рекламы с надписью "Спасибо".

 

Мужчина скончался 30 сентября из-за двусторонней пневмонии. У него осталась жена - тоже медик, и 2 детей. Компенсации они не получили, потому ПЦР-тест показал отрицательный результат, хотя все симптомы Ивана указывали на Covid-19. Уже после смерти врача Минздрав обновил приказы, согласно которым ПЦР-тест больше не единственное, что определяет наличие болезни. Но для жены медика это уже ничего не изменит. Сейчас Ирина Венжинович не верит в то, что может получить хоть какие-то выплаты.

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Еще одна история касается Черкасс, где врач Олег Гайда 26 лет работал хирургом в местной поликлинике. 30 июня мужчина скончался от осложнений вызванных коронавирусом. Ему было 52 года. Он лишь на 2 недели пережил своего брата Ивана - руководителя военного госпиталя во Львове. Который тоже умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

 

По делу Олега Гайды заседало 2 комиссии - обе подтвердили, что врач заразился Covid-19 на работе. Но несмотря на это Фонд соцстрахование отказался платить и сейчас через суд оспаривает решение комиссий. Понять логику и поведение Фонда соцстраха семья погибшего медика не может. Таким образом получается, что во время эпидемии семье врача, который в этой эпидемии погиб, приходится драться за государственную помощь в суде.

"Фонд аргументирует, что не предоставили документального подтверждения, что врач заразился от инфицированного пациента. В то же время материалы дела содержат действительно перечень лиц с подтвержденным диагнозом, с кем контактировал врач в это время, которые, как решили 2 комиссии, были этим источником", - говорит юрист по вопросам здравоохранения Ольга Боженко.

Лидером по количеству заражений коронавирусом в Украине остается Киев. Там за сутки обнаружили 1559 новых больных. Среди областей больше всего инфицированных в Одесской, Черкасской, Запорожской, Полтавской.

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15
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