Семенченко снова арестовали

Бывшему нардепу Семену Семенченко изменили меру пресечения на безальтернативное содержания под стражей.
Судья удовлетворил ходатайство о замене меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей на 60 дней. Семенченко взяли под стражу в зале суда, сообщает "Українська правда".
Он назвал это решение незаконным, потому что не нарушал прошлую меру пресечения. Защита Семенченко готовится к апелляции.
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Адвокат Владислав Добош сказал, что оснований для такого решения не было. Прокуроры не назвали никаких нарушений. Он убежден, что на суд давили СБУ и Офис генпрокурора.
Апелляцию защита подаст в течение 10 дней.
Семенченко выдал один из членов охранной фирмы Donbass Battalion corporation. Он добровольно вышел из формирования и сообщил о его существовании органам государственной власти. Речь идет о ветеране АТО Вадиме Боровике. Работал там с июля 2018-го по конец ноября 2019 года.
В январе 2021-го мужчина написал заявление на организацию. Выложил "известные ему обстоятельства создания и функционирования не предусмотренного законом вооруженного формирования".
Сначала ему объявили подозрение в участии в незаконном вооруженном формировании, но за сотрудничество со следствием суд освободил его от ответственности.
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