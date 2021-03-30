Компанию Семенченко выдал ее экс-работник

О выдаче информации о ПВК Семенченко ексработником говорится в решении Печерского суда столицы. Фото: unn.com

Один из бывших сотрудников частной военной компании Семена Семенченко передал информацию об этой структуре правоохранителям. Служба безопасности Украины считает такое образование незаконным.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева от 5 марта 2021 года.

Один из членов охранной фирмы Donbass Battalion corporation добровольно вышел из формирования и сообщил о его существовании в органы государственной власти. Речь идет о ветеране АТО Вадиме Боровике, по данным "Украинской правды". Работал там с июля 2018-го по конец ноября 2019-го.

В январе 2021-го мужчина написал заявление на организацию. Он изложил "известные ему обстоятельства создания и функционирования не предусмотренного законом вооруженного формирования".

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Бывшему бойцу компании Семенченко объявили подозрение в участии в незаконном вооруженном формировании 1 марта. За сотрудничество со следствием 5 марта суд освободил его от ответственности.

24 марта СБУ сообщила, что Семен Семенченко и Евгений Шевченко создали незаконное вооруженное формирование - "частную военную компанию". 26 марта суд избрал Семенченко меру пресечения по этому делу. Его отправили под арест на 2 месяца без права внесения залога. 27 марта Семенченко госпитализировали.