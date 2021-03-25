Семенченко идиот, задержания - шантаж. В соцсетях обсуждают дело "частной военной компании"

Соцсети отреагировали на задержание Семенченко. Фото: unn.com

24 марта Служба безопасности Украины задержала ексдепутата Семена Семенченко и внештатного агента НАБУ Евгения Шевченко. Их подозревают в создании организации "частной военной компании".

Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на дело о "ПГК Семенченко".

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко назвал Семенченко "идиотом".

Политолог Виктор Таран считает, что Семенченко продолжительное время выполнял заказы структур олигарха Игоря Коломойского.

Екснардеп Игорь Мосийчук называет задержание шантажом.

Не верит, что подобное вооруженное формирование в Украине можно создать без помощи силовиков журналист Богдан Буткевич.

"Давно надо было", - пишет общественный деятель Назар Приходько.

Журналист Сергей Руденко спрашивает у СБУ "что там с мятежниками Савченко и Рубаном?"

"Организацию делали открыто", - написал екснардеп Егор Соболев.

Журналист Вадим Денисенко считает, что появление понятия частная военная компания может сыграть с нами злую шутку.

Политолог Тарас Березовец написал, что Банковая предлагает очередной сериал вместо расследования по настоящим "вагнеривцям".

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Семен Семенченко - екснардеп от "Самопомочи". В августе 2014-го получил осколочные ранения во время боя в Иловайске Донецкой области. Неоднократно критиковал руководство АТО. В декабре 2018-го в Грузии во время полицейской спецоперации задержали с оружием шестерых граждан Украины. С этим связывали Семенченко. Его обвиняли в провокации дипломатического скандала с Грузией.