Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"

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Компания "Рыжевский гранитный карьер", председателем правления которой является брат народного депутата от "Слуга народа" Юрия Корявченкова, более двух лет работает без разрешения и за время программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" продала щебня на 2 млрд грн.

Об этом рассказали в программе Watchdogs. Расследование

Двоюродный брат Корявченкова – Сергей стал председателем правления компании в 2017 году. А в 2019 году карьер существенно увеличил объемы производства, что совпало с запуском "Большого строительства".

С 2019 года "РГК", что в Полтавской области, продал продукции на 1,93 млрд. Половину добычи выкупили две фирмы - "Кар-Гіл" и "Брекстон", которые являются поставщиками щебня для турецкой компании "Онур", входящей в "дорожний картель".

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Две фирмы напрямую связаны с братьями Корявченко. Учредитель криворожского "Брекстона" Сергей Доровский - давний бизнес-партнер Сергея Корявченкова и член наблюдательного совета "РГК".

"Кар-Гіл" из Горишних Плавней руководит Роман Варваров. На выборах он был уполномоченным партии "Слуга народа" по Днепропетровской области, затем стал помощником нардепа Корявченкова на общественных началах. Сейчас он бенефициар "РКК" через фирму "Техніка-2018".

Рыжевский гранитный карьер в последние годы не только увеличил мощности, но и расширил свою площадь в сторону дачного кооператива. Дачники жалуются на вредные выбросы и отсутствие какой-либо реакции на действия предприятия со стороны контролирующих органов.

Экоправозащитница Василина Никульникова утверждает, что последние два года работники Госэкоинспекции не были допущены к проверке "РГК" из-за якобы карантинных ограничений.

Также экологи указывают, что с 2019 года карьер повысил производственные мощности и установил источники выбросов, на которые не получили соответствующих разрешений. А также не прошел обязательную оценку влияния на окружающую среду и два года работает без этого разрешительного документа.

В 1999 году "РГК" получила спецразрешение на добычу гранита, действия которого уже при новом руководителе Госгеонадр Романе Опимахе продлили до 2039 года. Но при обязательном выполнении требования получения вывода из ОВД.

Украина потеряла 55 млрд грн на программе "Большая стройка". Благодаря завышенным ценам "дорожного картеля" стоимость работ выросла вдвое.