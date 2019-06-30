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воскресенье, 30 июня 2019 21:28

Семь стран готовят резолюцию о возвращении России в ПАСЕ

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Семь стран готовят резолюцию о возвращении России в ПАСЕ
В ПАСЕ готовят резолюцию о возвращении России. Фото: Радио Свобода

Представители государств, проголосовавших против возвращения делегации Российской Федерации права голоса в ПАСЕ планируют разработать совместный фронт.

"Государства Центральной и Восточной Европы работают над общей резолюцией в деле возвращения РФ права голоса в ПАСЕ", - заявил маршал польского Сената Станислав Карчевский на встрече с представителями стран, приглашенных в Люблин на празднование 450-летия подписания Люблинской Унии, сообщает "Польское радио" .

Карчевский подчеркнул, что в ближайшее время Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия договорятся о следующих шагах.

"Мы на эту тему разговаривали вчера. Мы все возмущены ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшние торжества мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию. Но здесь, в Люблине, во время этих празднеств, это будет сделать очень трудно. Вместо этого мы говорили о совместной встрече как можно скорее ", - резюмировал политик.

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Ранее сообщалось, что среди условий, РФ должна была выполнить для возвращения в ПАСЕ, было освобождение украинских пленных моряков.

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