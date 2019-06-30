Перед возвращением в ПАСЕ Россия должна была освободить моряков

В Европе и России разрешили не выполнять обязательства. Фото: УНИАН

Среди условий, которые РФ должна была выполнить для возвращения в ПАСЕ, было освобождение украинских пленных моряков.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал об этом в интервью "Время. Итоги недели".

Для возврата в ПАСЕ Кремль должен был вернуть Украине пленных моряков, предоставить доступ Комиссару Совета Европы по правам человека в Крым и оплатить взносы.

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Впоследствии Европа дала понять России, что вернуться он может и без этих условий. Российская нота МИД Украины по поводу моряков появилась не из решения ПАСЕ вернуть российскую делегацию, а потому что закончился конечный срок, предоставленный Международным трибуналом ООН.

"Просто так совпало, что в ночь с 24 на 25 июня как раз приняли эту резолюцию, а 25 истекал срок. Поэтому я подтверждаю, что тема моряков в ПАСЕ звучала. Но я убежден, что Россия не собиралась выполнять эти три требования, потому что они понимали, что коалиция в их пользу уже зашла в такое состояние, когда вернет их без уступок. Я думаю, произошло именно так", - заявил Кулеба.

На ночном заседании 25 июня ПАСЕ сняла санкции с делегации России без выполнения каких-либо санкций, которые были на них наложены за оккупацию Крыма. "За" резолюцию проголосовали 118 делегатов, "против" - 62, и 10 человек воздержались. Резолюцию в полном составе поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции. Против в полном составе проголосовала делегация Украины и Грузии, а также большинство делегатов от Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Великобритании и Швеции.