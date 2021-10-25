Секретарь СНБО: Нас ждут тяжелые пару месяцев

Россия занимается дестабилизацией всей Европы, сказал Данилов. Фото: @rnbou

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин пока не собирается прекращать войну против Украины.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "РБК-Україна"

"Нас ждут сейчас тяжелые пару месяцев, когда мы подходим к вопросу о пролонгации закона о ОРДЛО, сразу возбуждается Российская Федерация. У них есть большое желание внести туда свои коррективы, о якобы решении этого вопроса.

На самом деле, ключ от этого всего лежит в Москве. И если Путин не примет решение о том, что войну надо заканчивать, то вы можете все что угодно писать и делать.

Примет ли он такое решение? Я пока не вижу аргументов, почему он это должен делать. Потому что это большая игра по дестабилизации ситуации не только на территории Украины. На самом деле его интересуют более крупные территории", - сказал Данилов.

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По словам секретаря СНБО, Путина "интересует Европа, ему очень не нравится то, как они ведут себя".

"Он считает, что должен показать Европе, как это "правильно" должно происходить. Причем поведение россиян в самой Европе - все эти отравления людей и так далее - это вызов, на который Европа не дает адекватных ответов.

Вы знаете, что Владимир Александрович открыто хочет, чтобы эта война закончилась. Но она должна закончиться так, чтобы мы не потеряли свою территорию и свою субъектность", - заявил Данилов.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе во время боев погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае. В сентябре на фронте погибли семь украинских воинов.