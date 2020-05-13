Сегодня день крупнейшего публичного фиаско Коломойского - социальные сети

13 мая Верховная Рада приняла закон о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. "За" проголосовали 270 народных депутатов.

Документ предусматривает: если суд признает, что решение Нацбанка и Кабинета министров о выведении неплатежеспособного банка с рынка было незаконным, финучреждение не вернут бывшим владельцам. Они смогут получить возмещение только в денежной форме.

Как реагируют в социальных сетях

"Все эти показушные нарративы, что Зеленский контролируемый Коломойским, это только фантазии и мечты последнего.

Коломойский максимально начал раскручивать эту историю год назад. Внезапно стал давать интервью всем желающим. Для тех, кто привык мыслить критически, это был первый маячок, Игорь Валерьевич выдает желаемое за действительное.

И фактически сегодня все эти разговоры Коломойского, нивелированы принятием банковского закона. Приватбанк остается в государственной собственности. Зеленский будет на стороне государства, а не Коломойского. Это хороший день, день самого публичного фиаско Коломойского в новейшей истории", - пишет в Facebook журналист Сергей Гришин.

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"Против закона - антиукраинские фракции "Батькивщина" и ОПЗЖ, а также отдельные нардепы, которые хотели помочь Коломойскому избежать ответственности ценой дефолта государства Украина, реального обнищания граждан, девальвации гривны и так далее. Мой прогноз по гривне на ближайшие месяцы - коридор 25-27 ₴/$ "- экономист Тарас Козак.

"Сегодня явно не день Игоря Валерьевича, а это значит, что он уже сегодня включит свой информационный пулемет. А, может, и вчера уже" - журналистка Татьяна Николаенко.

"Закон был принят в условиях мощной информационной атаки и несмотря на саботаж работы профильного комитета. Попытка заблокировать закон тысячами поправок - прекращена. Важно, что закон проголосовали без нарушений, что исключает его дальнейшею отмену - на это нет законных оснований" - блогер Сергей Иванов.

Перед голосованием за закон о банках в Верховную Раду приезжал президент Владимир Зеленский. Он призвал депутатов голосовать за документ. "Который должен защитить украинскую экономику", - сказал глава государства.