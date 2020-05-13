"Вопрос банковского закона очень затянулся" - Зеленский приехал в Раду

Президент Владимир Зеленский пришел на внеочередное заседание Верховной Рады. Его депутатам объявил спикер Дмитрий Разумков.

Парламентарии встретили главу государства стоя аплодисментами.

"Здравствуйте уважаемые депутаты, всем желаю здоровья. Я не буду очень долго. Я думаю, что и так вопрос банковского закона очень затянулся.

Медики защищают жизнь и здоровье украинцев, наши военные защищают наш суверенитет, территориальную целостность и жизнь всех украинцев. Они герои.

Сегодня есть вопрос защиты нашей экономики. Я скажу вам очень просто: в течение моей каденции, вашей каденции будет несколько важных исторических законов, законопроектов, которые должны объединять всю страну, все партии. Я хотел бы, чтобы именно так сегодня прошло голосование.

Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект. Который должен защитить украинскую экономику. Как минимум по крайней мере должен защитить и помочь Украине именно сейчас", - сказал Зеленский.

Президенту аплодировали снова.

После этого Разумков объявил рассмотрение во втором чтении законопроекта о совершенствовании деятельности механизмов регулирования банковской деятельности. Документ называют "антиколомойским".

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Международный валютный фонд ожидает от Украины принятия в целом закона о банках, заявлял представитель МВФ Йоста Люнгман. Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности. Документ назвали антиколомойским.