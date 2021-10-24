Шефир не смог ответить, планирует ли окружение Зеленского вернуть деньги из оффшоров в Украину

Окружение Зеленского приобрело несколько элитных квартир в центре Лондона. Фото: RT

Первый помощник президента Владимира Зеленского и его давний соратник Сергей Шефир не смог ответить на вопрос, планирует ли Зеленский вернуть деньги в Украину и уплатить с них налоги в государственный бюджет.

Об этом Шефира спросили у одном из ток-шоу.

Как отметил экс-глава Луганской ВЦА, известный волонтер Георгий Тука, этот вопрос отправил Шефира "в нокаут".

"Вопрос, который послало в нокаут "кристально честного" Сергея Шефира. Вопрос, который живет в моей голове уже несколько дней. Вопросы, ответы на которые мы так и не услышали. Не хочет ли Зеленский перевести в Украину те деньги, которые лежат в оффшорах, и заплатить с них налоги, к чему он призывает всех граждан?", - пишет Тука в Facebook.

По его словам, "кошелек" Зеленского ушел в нокаут от такого наглого предложения.

Зеленский, а также его ближайшее окружение, в том числе братья Сергей и Борис Шефиры, председатель СБУ Иван Баканов являются фигурантами глобального скандала Pandora Papers.

В рамках международного расследования журналисты сообщили, что Зеленский и его друзья в 2012 году создали сеть оффшоров. На счета этих компаний, в частности, поступили $40 млн, которые олигарх Игорь Коломойский мог вывести из ПриватБанка.

Также журналисты мировых СМИ сообщили, что окружение Зеленского приобрело несколько элитных квартир в центре Лондона.

Самые влиятельные мировые медиа (BBC, CNN, Washington Post, Guardian) опубликовали материалы о том, что президент Украины Владимир Зеленский имеет скрытые оффшорные компании, через которые, вероятно, выводились десятки миллионов долларов из Украины в сотрудничестве с Коломойским.