Сдай коррупционера за вознаграждение: Рада приняла законопроект об информаторах

Сообщать о коррупции можно анонимно. Фото: Colourbox

Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №1010, который предусматривает вознаграждение за разоблачение коррупции.

Документ поддержали 252 народных депутата.

Согласно ему, граждане анонимно могут сообщать НАПК о возможных фактах коррупционных правонарушений - по электронной почте или на "горячую линию". После получения жалобы НАПК будет проверять факты и получать объяснения от чиновников, о которых сообщил обличитель. Информатору результаты проверки предоставят в течение трех дней после ее завершения.

За разоблачение коррупции предусмотрено денежное вознаграждение в размере 10% от предмета коррупции, но не более 3 000 минимальных заработных плат (12,5 млн грн при минимальной зарплате в 4173 грн). Вознаграждение определяет суд. Его могут назначить, если размер взятки или ущерба, нанесенного государству от факта коррупции, составляет не менее 5 000 прожиточных минимумов (9,6 млн грн при прожиточном минимуме в 1936 грн).

Обличитель не несет юридической ответственности за сообщение о возможных фактах коррупции. Информаторам гарантируют бесплатную правовую помощь, защиту в случае угрозы жизни и здоровью, возмещение расходов на адвоката. Обличителям обещают защиту от увольнения с работы или понижения в должности, если это связано с разоблачением коррупции.

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23 сентября в видеообращении в Facebook Зеленский заявил, что запускает "масштабный" челлендж. Он предложил украинцам жить по закону, платить налоги и сообщать о коррупции на горячую линию НАБУ.