Сдай коррупционера за вознаграждение: Рада приняла законопроект об информаторах

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 999
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 1386
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2070
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2979
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1458
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4545
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2781
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 927
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6156
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1071
Фото
Все фото
4
5
3
15
5
&quot;Слуга народа&quot; носит сумку за 170 тыс. грн
"Слуга народа" носит сумку за 170 тыс. грн
&quot;СБУ, нравится?&quot;: кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
"СБУ, нравится?": кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
Полиция не захотела заводить дело на Мендель. Журналисты обратились в суд
Полиция не захотела заводить дело на Мендель. Журналисты обратились в суд
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
&quot;Нет капитуляции&quot;: митинг требует отказаться от &quot;формулы Штайнмайера&quot;
"Нет капитуляции": митинг требует отказаться от "формулы Штайнмайера"
Видео
Все видео
Запрет на рекламу азартных игр должен быть в законе - эксперт
Запрет на рекламу азартных игр должен быть в законе - эксперт
Рада определяет гонорары для обличителей коррупции – онлайн
Рада определяет гонорары для обличителей коррупции – онлайн
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3789
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6993
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1584
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 846
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 999
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
четверг, 17 октября 2019 11:42

Сдай коррупционера за вознаграждение: Рада приняла законопроект об информаторах

  Комментировать
Сдай коррупционера за вознаграждение: Рада приняла законопроект об информаторах
Сообщать о коррупции можно анонимно. Фото: Colourbox

Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №1010, который предусматривает вознаграждение за разоблачение коррупции.

Документ поддержали 252 народных депутата.

Согласно ему, граждане анонимно могут сообщать НАПК о возможных фактах коррупционных правонарушений - по электронной почте или на "горячую линию". После получения жалобы НАПК будет проверять факты и получать объяснения от чиновников, о которых сообщил обличитель. Информатору результаты проверки предоставят в течение трех дней после ее завершения.

За разоблачение коррупции предусмотрено денежное вознаграждение в размере 10% от предмета коррупции, но не более 3 000 минимальных заработных плат (12,5 млн грн при минимальной зарплате в 4173 грн). Вознаграждение определяет суд. Его могут назначить, если размер взятки или ущерба, нанесенного государству от факта коррупции, составляет не менее 5 000 прожиточных минимумов (9,6 млн грн при прожиточном минимуме в 1936 грн).

Обличитель не несет юридической ответственности за сообщение о возможных фактах коррупции. Информаторам гарантируют бесплатную правовую помощь, защиту в случае угрозы жизни и здоровью, возмещение расходов на адвоката. Обличителям обещают защиту от увольнения с работы или понижения в должности, если это связано с разоблачением коррупции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НАБУ призвали не звонить на горячую линию о каждом случае коррупции

23 сентября в видеообращении в Facebook Зеленский заявил, что запускает "масштабный" челлендж. Он предложил украинцам жить по закону, платить налоги и сообщать о коррупции на горячую линию НАБУ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сдай коррупционера за вознаграждение: Рада приняла законопроект об информаторах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
октября

Украине навязали невыгодный договор

Сердце и внутренности путешественника похоронили на африканской земле

Памяти Драча: "Я весь состою из политики"

Самое читаемое
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 133834
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище Просмотров: 22005
&quot;Вы что, националист?&quot; - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке 1 Просмотров: 19406
Певица Королева обратилась к Зеленскому с просьбой
Певица Королева обратилась к Зеленскому с просьбой 1 Просмотров: 17037
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера 1 Просмотров: 14895
Политика
Портнов угрожал прокурору Божко: почему ГБР "похоронило" дело
Портнов угрожал прокурору Божко: почему ГБР "похоронило" дело Просмотров: 9
В офис президента купили атлас после очередной ошибки
В офис президента купили атлас после очередной ошибки Просмотров: 1179
Новые правки Геруса сохранили импорт электроэнергии из России – эксперт
Новые правки Геруса сохранили импорт электроэнергии из России – эксперт Просмотров: 27
Вакарчук рассказал, почему не общается с Зеленским
Вакарчук рассказал, почему не общается с Зеленским 1 Просмотров: 1404
Разумков отчитался о 50 днях турборежима
Разумков отчитался о 50 днях турборежима Просмотров: 513
Больше всего комментируют
7
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
3
Против Луценко открыли дело
2
Харьковский горсовет поддержал "формулу Штайнмайера"
2
Арахамия передал доказательства подкупа участников вече "Нет - капитуляции" в СБУ
Голосов: 12847
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua