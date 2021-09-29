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среда, 29 сентября 2021 11:31

СБУ завершила расследование дела Семенченко

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СБУ завершила расследование дела Семенченко
Производство велось по четырем статьям. Фото: Hromadske

Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве касательно девяти человек, среди которых бывший народный депутат Семен Семенченко.

Об этом ведомство сообщило в среду.

Производство велось по четырем статьям Уголовного кодекса:

создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности;

террористический акт;

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;

нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

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"Все фигуранты уголовного производства имеют различные степени причастности к указанным правонарушениям и сейчас знакомятся с материалами расследования", - заявила СБУ.

В начале 2021 года СБУ разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании".

Деятельность "компании" была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в частности. против основ национальной безопасности.

По данным следствия, организаторами "компании" были Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике как "внештатный агент НАБУ".

Семен Семенченко был народным депутатом в Верховной Раде предыдущего созыва от "Самопомощь".

24 марта этого года его и Шевченка задержала СБУ.

Их подозревают в создании "частной военной компании". Ее зарегистрировали за рубежом в 2018 году. Готовили рекрутов для работы в охранных фирмах. Якобы организовали схему по незаконному ввозу из России запчастей к военной технике, которые по завышенным ценам продавали оборонным госпредприятиям.

26 марта Печерский райсуд Киева отправил Семенченко под стражу. Шевченко вышел из-под стражи под залог в 5 млн грн.

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