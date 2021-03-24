СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко

Шевченко и Семенченко подозревают в организации "частной военной компании". Фото: Facebook

Служба безопасности Украины задержала екснардепа Семена Семенченко и "агента НАБУ" Евгения Шевченко.

Их подозревают в создании незаконного вооруженного формирования - "частной военной компании". Об этом сообщает пресс служба СБУ.

Подозреваемые также являются организаторами схемы по незаконному ввозу в Украину из России военных запчастей, которые оборонным госпредприятиям продавали по завышенным ценам.

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"В состав компании входило более 150 человек. Она действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Деятельность компании направлялась против нацбезопасности", - говорится в сообщении.

Членов "ПГК" готовили на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области. Контролировали эту организацию 15 человек.

Также Семенченко и Шевченко заключали контракты между "ПГК" и представителями организаций стран Ближнего Востока.

Утром на своей в Facebook Шевченко сообщил, что у него дома проводили обыски - "искали российские контрабандные товары военного назначения", но ничего не нашли.

Бывший комбат "Донбасса" и екснардеп Семен Семенченко допускал на передовой много ошибок. Об этом в беседе с корреспондентом "апостроф" сказал генерал-лейтенант Юрий Аллеров, командующий Национальной гвардией Украины.