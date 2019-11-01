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пятница, 01 ноября 2019 15:35

СБУ задержала "торговца" государственными должностями

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СБУ задержала &quot;торговца&quot; государственными должностями
В Киеве СБУ задержала мошенника, который представлялся "другом президента". Фото: ssu.gov.ua

В Киеве СБУ задержала мужчину, который назывался другом и "внештатным помощником" высших должностных лиц страны и "продавал" руководящие должности в правоохранительных и государственных органах, должности руководителей государственных предприятий.

Отдельные подробности спецоперации обнародовали сегодня силовые структуры.

По версии Генпрокуратуры, фигурант выдавал себя за близкого товарища высших должностных лиц государства. В частности, президента, председателя Верховной Рады, руководителя Офиса президента, первого заместителя руководителя ОПГ, вицепремьер - министра цифровой трансформации. Пользуясь этим, вводил в заблуждение потерпевших и пытался завладеть денежными средствами в особо крупных размерах.

Как установили сотрудники СБУ, злоумышленник подыскивал "клиентов" через контакты с деловыми кругами и чиновниками среднего звена. Потенциальным кандидатам на высокие должности представлялся "внештатным помощником" почти всех высших лиц государства.

Так, за трудоустройство директором одного из государственных предприятий злоумышленник потребовал почти 1,5 миллиона долларов США. В этом случае он ссылался на собственные связи и уверял, что вопрос якобы решается непосредственно через руководство Офиса президента.

После получения части аванса за должность в размере $ 50 тыс. Правоохранители задержали мошенника в центре столицы 31 октября. Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных в четырех статьях Уголовного кодекса.

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Дело квалифицировали как покушение на преступление, доведенный до конца, подобранные другого лица к преступлению, мошенничество в особо крупных размерах и предложение предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Сейчас проводят розыскные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время суд решит вопрос об избрании меры пресечения.

Директора одного из госпредприятий в Харьковской области задержали на взятке. Он дал старшему детектива Национального антикоррупционного бюро взятку в $100 тыс., сообщили в НАБУ.

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Дата
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