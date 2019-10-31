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четверг, 31 октября 2019 11:14

Директор госпредприятия пытался дать следователю НАБУ $100 тыс. взятки

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Директор госпредприятия пытался дать следователю НАБУ $100 тыс. взятки
Директор хотел передать взятку детективу. Фото: НАБУ

Директора одного из госпредприятий в Харьковской области задержали на взятке.

Он дал старшему детектива Национального антикоррупционного бюро взятку в $100 тыс., сообщили в НАБУ.

"Неправомерная выгода предлагалась за решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое связано с противоправным отчуждением значительных объемов неучтенного имущества государственного предприятия в виде древесины и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему частным субъектам хозяйствования", - говорится в сообщении.

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30 октября детективы НАБУ задержали подозреваемого во время передачи взятки.

Осуществляются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении.

В Киеве правоохранители задержали на взятке сотрудника Национального банка Украины. По их данным, главный специалист НБУ требовал $ 50 тыс. от директора частного предприятия, которое занимается обменом валюты. Он обещал содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг.

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Дата
31
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