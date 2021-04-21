СБУ задержала 60 титушок, которые должны были создать "картинку" для России

СБУ задержала автобусы с титушками в Харьковской области. Об этом правоохранители сообщили в четверг.
Несколько групп насчитывали 60 человек. Автобусы задержали на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы.
Группы направлялись в город по заказу одной из пророссийских политических сил для проведения "протестных акций", а также провоцирования общественного недовольства и массовых противоправных действий во время проведения сессии городского совета.
Акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины, сообщает СБУ.
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Задержание произошло во время масштабных антитеррористических учений.
Учения проводятся СБУ с привлечением подразделений Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка, прокуратуры.
СБУ призвала украинцев в случае выявления фактов подготовки к совершению противоправных действий безотлагательно сообщать любым удобным способом.
В марте СБУ обыскала причастных к деятельности организации "Украинский выбор" нардепа от ОПЗЖ, кума президента РФ Путина Виктора Медведчука.
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