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среда, 21 апреля 2021 11:19

СБУ задержала 60 титушок, которые должны были создать "картинку" для России
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СБУ задержала автобусы с титушками в Харьковской области. Об этом правоохранители сообщили в четверг.

Несколько групп насчитывали 60 человек. Автобусы задержали на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы.

Группы направлялись в город по заказу одной из пророссийских политических сил для проведения "протестных акций", а также провоцирования общественного недовольства и массовых противоправных действий во время проведения сессии городского совета.

Акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины, сообщает СБУ.

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Задержание произошло во время масштабных антитеррористических учений.

Учения проводятся СБУ с привлечением подразделений Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка, прокуратуры.

СБУ призвала украинцев в случае выявления фактов подготовки к совершению противоправных действий безотлагательно сообщать любым удобным способом.

В марте СБУ обыскала причастных к деятельности организации "Украинский выбор" нардепа от ОПЗЖ, кума президента РФ Путина Виктора Медведчука.

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