СБУ взялась за Укрэксимбанк, которым руководил Мецгер

Производство открыли 19 октября. Фото: "Радіо Свобода"

Служба безопасности Украины проверяет возможное финансирование терроризма государственным Укрэксимбанком.

Об этом сообщила "Радіо Свобода"

Производство открыл Офис генерального прокурора, Главное следственное управление СБУ ведет досудебное расследование.

Журналисты выяснили, что Укрэксимбанк выдал $60 млн кредита фирмам бизнесмена Сергея Брюховецкого, чья компания ведет деятельность на оккупированной Донеччине и платит налоги оккупационным властям.

А в качестве гарантии возврата денег банк взял под залог объект, ценность и надежность которого сомнительна – киевский ТРЦ SkyMall, за который уже более 10 лет идет борьба в нескольких юрисдикциях.

Производство открыли 19 октября. Преступление – финансирование терроризма – предусматривает наказание от 10 до 12 лет тюрьмы с лишением занимать должности до 3 лет и конфискацией имущества.

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4 октября в Киеве на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. Инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился вопрос журналиста. В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. 11 октября Голосеевский районный суд города Киева отправил чиновника под ночной домашний арест по обвинению в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном удержании людей. Мецгер написал заявление об увольнении.