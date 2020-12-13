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воскресенье, 13 декабря 2020 02:24

СБУ возбудила дело из-за исполнения гимна Венгрии

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СБУ возбудила дело из-за исполнения гимна Венгрии
При этом подробности дела не раскрываются, поскольку относятся к тайне досудебного расследования. Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины открыла производство по трем статьям Уголовного кодекса в связи с исполнением гимна Венгрии новоизбранными депутатами Сюртивськой сельской объединенной территориальной общины Закарпатской области после принятия ими присяги.

Об этом сообщило агентство Украинские Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

"Обстоятельства действий депутатов Сюртивськои сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области исследуются в уголовном производстве по части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), части 1 статьи 111 (госизмена) и части 3 статьи 358 (подделка документов)" , - указывается в сообщении.

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При этом подробности дела не раскрываются, поскольку относятся к тайне досудебного расследования.

Гимн Венгрии пели депутаты и глава Сюртивськои объединенной территориальной общины на Закарпатье перед заседанием 21 ноября. Инцидент стал известным на прошлой неделе, когда видео с сессии появилось в интернете.

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