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среда, 10 февраля 2021 15:10

СБУ прокомментировала расследование незаконных поставок угля из ОРДЛО

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СБУ прокомментировала расследование незаконных поставок угля из ОРДЛО
Чи пов'язане це розслідування з діяльністю Козака у СБУ не уточнили. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины расследует дело о незаконном приобретении угля, добытого на оккупированных территориях Луганщины, и дальнейшей его продажи в РФ.

Так в СБУ ответили на запрос "Радио Свободы" о том, стало ли основанием для введения санкций против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака расследование, во время которого установили, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

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"Главное следственное управление ведет досудебное расследование в уголовном производстве относительно противоправного приобретения каменного угля, добытого на оккупированных территориях Луганской области, который в дальнейшем реализовался по адресам энергокомпаний России", – говорится в сообщении.

О том, связано ли это расследование с деятельностью Козака, в СБУ не уточнили, так как сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора.

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2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции на народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака сроком на 5 лет. Также на 5 лет введены санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины. В ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

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