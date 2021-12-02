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четверг, 02 декабря 2021 18:09

СБУ проиграла суд Стерненко

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СБУ проиграла суд Стерненко
Теперь, по словам Стерненко, СБУ обязана опубликовать опровержение. Фото: @SecurSerUkraine

Общественный деятель, блоггер Сергей Стерненко выиграл суд у СБУ.

Об этом он сообщил 2 декабря.

Активист напомнил, что до того, как ему сообщили о подозрении по делу о необходимой обороне, СБУ "под давлением тогда еще министра ВС Авакова и генпрокурора Венедиктовой издала лживое заявление с инфографикой "Как на самом деле".

"Это было не просто ложью, а и грубым нарушением принципа презумпции невиновности. Потому что на момент публикации я не только не был осужден за самозащиту, следователь тогда даже не успел сообщить мне о подозрении", - пишет Стерненко в Facebook.

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Блогер подал на СБУ в суд иск о защите чести и достоинства.

"Проиграли первую инстанцию. Подали апелляцию. И выиграли сегодня", - сообщил.

Теперь, по словам Стерненко, СБУ обязана на сайте выложить информацию, что "их ложь это было предположение, а не доказанный факт".

Дело против себя блогер назвал "политическим заказом команды Зеленского".

В 2018 году на Сергея Стерненко нападали трижды. В последнем случае он смертельно ранил нападающего Ивана Кузнецова. Второй - Андрей Исайкул - бежал из Украины. Стерненко получил сотрясение мозга, травму руки, потерял много крови. Утверждает, что защищался.

Активист сообщал, что нападения заказал мэр Одессы Геннадий Труханов, а на следствие давили министр внутренних дел Арсен Аваков и генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

11 июня в прошлом году СБУ объявила блогеру подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

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Дата
02
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