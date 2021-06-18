СБУ готово судиться с российским рэпером Моргенштерном

Моргенштерн хочет в Украину - судится с СБУ. Фото: Афиша

Служба безопасности Украины отреагировала на судебный иск российского исполнителя Алишера Валеева (Моргенштерна). В ведомстве готовы отстаивать законность своего решения.

"Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках законодательства и в письме, направленном в Министерство культуры и информационной политики Украины, содержится аргументированная позиция, почему СБУ рекомендует включить данное лицо в перечень. Мы стоим на страже национальных интересов Украины и готовы защищать нашу позицию в суде", заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, сообщает "Украинская правда".

Моргенштерна внесли в "черный список" Минкульта в конце апреля этого года. В СБУ объяснили рекомендацию внести рэпера в этот список тем, что "во время своих выступлений он пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину не пустили российскую актрису

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (Валеев) подал в Окружной административный суд Киева (ОАСК) иск против Службы безопасности Украины, оспаривая включение его в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. На данный момент рассматривается открытие производство по административному иску.