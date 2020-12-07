СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал Л/ДНР

Служба безопасности Украины блокировала работу сети нелегальных call-центров, обслуживающих российский бизнес, который финансировал Л/ДНР.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Киберспециалисты СБУ блокировали в Одессе деятельность сети нелегальных call-центров, обслуживающих российский бизнес, который финансировал террористические организации Л/ДНР, отмечают в пресс-службе.

"Оперативники спецслужбы установили, что схему организовала группа местных жителей, среди которых были коммерсанты и ИТ-специалисты. 5 call-центров обеспечивали работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руководство воинской части поймали на миллионных махинациях

Отмечается, что во время обысков в call-центрах правоохранители изъяли доказательства сотрудничества нелегальной структуры со страной-агрессором.

Следователи СБУ в Одесской области начали уголовное производство в отношении всех организаторов схемы. Правоохранители также проверяют их возможную причастность к содействию деятельности спецслужб Российской Федерации на временно оккупированных территориях.

Российскому рок-музыканту, актеру и радиоведущему Петру Мамонову запретили въезд в Украину. В аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров авиарейса из Турции пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" остановили 2 граждан РФ, нарушивших порядок въезда-выезда в АР Крым. За прошлый год Служба безопасности Украины запретила въезд 675 россиянами в страну. В СБУ не уточнили, кто из этих россиян является актером или певцом, а также либо профессиональной деятельностью занимается, поскольку ведомство не имеет единой базы о таком распределении. 2018-го СБУ запретила въезд в Украину 157 россиянам.