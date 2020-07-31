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пятница, 31 июля 2020 01:11

Сбитый самолет МАУ: Иран согласился выплатить компенсацию

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Сбитый самолет МАУ: Иран согласился выплатить компенсацию
Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый самолет. Фото: Reuters

Власти Ирана согласны выплатить компенсацию за самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) сбитый в начале 2020 года.

"Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", - заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает агентство IRNA.

Представитель МИД Ирана отметил, что "многие пассажиры" были гражданами Ирана (у некоторых иранцев было двойное гражданство, но Иран считает их своими гражданами).

По украинцам переговоры продолжатся и напомнил, что Тегеран несет ответственность за случившееся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиакатастрофа МАУ: начались переговоры о выплате компенсаций

Напомним, 8 января 2020 года украинский рейс PS752 авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. Самолет был поражен двумя иранскими ракетами. Жертвами катастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.

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