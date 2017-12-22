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воскресенье, 24 декабря 2017 19:48

Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
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Улыбающаяся представитель БПП Мария Матиос
Фото: Боган Бортаков, "Буквы"
Носки Сергея Лещенко
Виктория Сюмар и Юрий Береза
Надежда Савченко играет в шахматы
Представитель президента, жена генпрокурора Ирина Луценко
Виктор Пинзеник и Олег Барна
Нардепи розглядають телефон

22 декабря Верховная Рада завершила последнее в 2017 году пленарное заседание.

Предлагаем подборку фото из сетей и сайтов, что делали народные депутаты в дни заседаний.

На этой неделе парламент принял закон о минторинге государственных закупок; усилила контроль за соблюдением правил парковки автомобилей; освободила от НДС и акциза на 2018 год отечественные электромобили, однако лишила льгот по НДС электротакси и аренду электроавто; отозвала депутатский законопроект "О антикоррупционных судах".

Двое депутатов - Виктор Кривенко и Павел Кишкарь, - покинули фракцию БПП.

В следующий раз депутаты соберутся в сессионном зале 16 января 2018 года. Перед этим парламентарии должны работать с избирателями и в комитетах, комиссиях и фракциях.

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Три года тому назад, 27 ноября, народные депутаты Верховной Рады восьмого созыва принесли присягу. Их украинцы избрали на внеочередных выборах 26 октября 2014-го. В парламент прошли: "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко", "Самопоміч", "Оппозиционный блок", Радикальная партия Олега Ляшко и "Батьківщина".

В Раде работают 422 депутата. 224 избраны по спискам партий и 198 - в одномандатных округах. Свои полномочия парламент должен прекратить в 2019 году.

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Дата
25
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