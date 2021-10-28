Савченко в прямом эфире обвинили в работе на Москву

Радуцкий сказал, что Савченко служит народу России.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий поспорил с бывшим депутатом Надеждой Савченко, которую подозревают в подделке Covid-сертификата.

Перепалка произошла в вечернем эфире телеканала "Україна 24".

Нардеп спрашивал у Савченко, вакцинирована ли она, на что та не отвечала.

"Мы всей страной вас освобождали из лап Москвы. Не манипулируйте, вы не у Медведчука на канале", - сказал Радуцкий бывшему депутату.

"Ваша власть находятся в Москве", - заявил нардеп и добавил, что Савченко служит народу России.

"Это в судах не доказано", – ответила экс-нардеп.

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22 октября правоохранители обнаружили у Надежды Савченко и ее сестры Веры поддельные ковид-сертификаты. Событие произошло в аэропорту "Борисполь", оба прилетели в Украину. На сайте электронных петиций появилось требование лишить Савченко звания Героя Украины.