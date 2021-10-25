Савченко предлагают лишить звания Героя Украины - петиция

На сайте электронных петиций появилось требование лишить Надежду Савченко звания Героя Украины.

Текст петиции появился 23 октября.

"Лишить Надежду Савченко звания Героя Украины за систематическую и нескрываемую антиукраинской деятельность в пользу страны агрессора.

За участие в гибридных, подрывных операциях, распространение лживой информации через телеканалы врага, непристойное поведение и другие действия порочащие звание Героя Украины", - сказано.

Для того, чтобы петиция попала на стол президента, она должна получить 25 тыс. подписей.

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25 мая 2016 года Надежду Савченко освободили из российского плена. Ее обменяли на Александра Александрова и Евгения Ерофеева - задержанных на Донбассе сотрудников Главного разведывательного управления РФ.

Была первой в списке партии "Батьківщина" на внеочередных выборах в Верховную Раду в ноябре 2014-го.

В декабре 2016-го ее исключили из фракции. В декабре 2016-го ее исключили из фракции. Перед этим встретилась в Минске с главарями ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким.

На внеочередных выборах в июле 2019-го Савченко баллотировалась в округе №51 в Донецкой области. Там за нее проголосовали восемь избирателей.

Звание Героя Украины Савченко присвоил президент Петр Порошенко в марте 2015-го.