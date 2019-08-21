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среда, 21 августа 2019 21:37

Савченко появилась на канале кума Путина

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Нардеп 8-го созыва, подозреваемая в терроризме Надежда Савченко появилась на телеканале "112 Україна", связанном с кумом президента России Виктором Медведчуком.

Нардеп хвалила телеканал "за качество картинки".

  Савченко после выборов появилась на телеканале кума Путина
Савченко после выборов появилась на телеканале кума Путина

Также Савченко заявила, что в Верховной Раде "остались пару порядочных людей, к которым будет обращаться".

"И они будут помогать депутатским обращениям", - рассказала она.

"Моя работа становится легче. Народ меня освободил от большого бремени. Относительно обещаний предыдущей каденции, я их особо то и не давала", - сказала действующий нардеп.

Савченко также рассказала, "какими методами будет влиять".

"Знаю людей, которые практикуют ОСН (органы самоорганизации населения. - ред.), самоуправления различными методами. Все начинается с низов. Затем оно идет вверх. Все зависит... задачи по мере их поступления", - заявила она и добавила, что "устала сидеть".

"Лучше на Балтийском море отдохну, чем снова посижу в тюрьме", - сказала Савченко.

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Владимира Рубана и Надежду Савченко задержали в марте прошлого года.

Их подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя. Они якобы сговорились с главарями ДНР Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. После того, по версии следствия, в оккупированных Макеевке, Горловке и Донецке купили оружие.

Оба провели в СИЗО более года. Рубан - в Мариуполе. Савченко - в изоляторах Службы безопасности Украины, Лукьяновском и Черниговском СИЗО.

На внеочередных выборах 21 июля пыталась переизбраться по одномандатному округу в Донецкой области. За нее проголосовали 8 человек.

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