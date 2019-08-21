Савченко появилась на канале кума Путина

Нардеп 8-го созыва, подозреваемая в терроризме Надежда Савченко появилась на телеканале "112 Україна", связанном с кумом президента России Виктором Медведчуком.

Нардеп хвалила телеканал "за качество картинки".

Савченко после выборов появилась на телеканале кума Путина

Также Савченко заявила, что в Верховной Раде "остались пару порядочных людей, к которым будет обращаться".

"И они будут помогать депутатским обращениям", - рассказала она.

"Моя работа становится легче. Народ меня освободил от большого бремени. Относительно обещаний предыдущей каденции, я их особо то и не давала", - сказала действующий нардеп.

Савченко также рассказала, "какими методами будет влиять".

"Знаю людей, которые практикуют ОСН (органы самоорганизации населения. - ред.), самоуправления различными методами. Все начинается с низов. Затем оно идет вверх. Все зависит... задачи по мере их поступления", - заявила она и добавила, что "устала сидеть".

"Лучше на Балтийском море отдохну, чем снова посижу в тюрьме", - сказала Савченко.

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Владимира Рубана и Надежду Савченко задержали в марте прошлого года. Их подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя. Они якобы сговорились с главарями ДНР Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. После того, по версии следствия, в оккупированных Макеевке, Горловке и Донецке купили оружие. Оба провели в СИЗО более года. Рубан - в Мариуполе. Савченко - в изоляторах Службы безопасности Украины, Лукьяновском и Черниговском СИЗО. На внеочередных выборах 21 июля пыталась переизбраться по одномандатному округу в Донецкой области. За нее проголосовали 8 человек.