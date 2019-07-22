Савченко с треском провалилась на парламентских выборах

Надежду Савченко на выборах поддержали 8 украинцев. Фото: Fakty.ua

За депутата Верховной Рады Надежду Савченко проголосовали 8 человек. Она пыталась переизбраться в парламент по одномандатному округу в Донецкой области.



Победителем на округе № 51 (часть Горловки, включая Зайцевое, и часть Бахмутского района Донецкой области) побеждает лидер общественной организации "Никто, кроме нас", самовыдвиженец Александр Ковалев, сообщает hromadske.ua.

Данные ЦИК после обработки 50% протоколов свидетельствуют, что Ковалев набрал 64,31% голосов избирателей, тогда как его ближайший конкурент, самовыдвиженец Владимир Веселкин - 14,93%.

Савченко заявила, что не будет оспаривать результаты выборов. Выборы назвала "грязными и отвратительными".

"Эта территория и так многострадальная и ждет от государства поддержки. Когда ее не предоставляют, люди начинают поддаваться на подкуп. Здесь были и запугивания, и подкуп", - добавила она.

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Партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" не собрала нужную сумму для уплаты взноса, необходимого для допуска на выборы, но выдвинула 7 кандидатов в мажоритарных округах. Нардеп пыталась пройти по одномандатному округу в Донецкой области.

Во время избирательной кампании она хотела поехать с агитацией в ДНР. Объясняла это тем, что из 2600 избирателей, зарегистрированных в ее округе, только 500 проживают на подконтрольной Украине территории. Спецслужбы не выдали для поездки разрешение.

21 июля в Украине прошли досрочные парламентские выборы. По итогам обработки 46 процентов бюллетеней партия президента Украины Владимира Зеленского сохраняет лидерство, набирая 42,35 процента голосов. В парламент по этим данным проходят партии "оппозиционная платформа-за жизнь", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос".