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среда, 25 июля 2018 13:31

Савченко посоветовала избирателям, что делать с тортом от друга Порошенко

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Савченко посоветовала избирателям, что делать с тортом от друга Порошенко
Нардеп Надежда Савченко назвала "пайком" торт от друга президента Игоря Кононенко. Фото: УНІАН

Нардеп Надежда Савченко предложила бросить торт, который раздают от имени первого заместителя фракции БПП Игоря Кононенко, ему в лицо.

Об этом она сказала в Апелляционном суде.

"Какой дурдом. Ну, это противно на самом деле.

Мне бы очень хотелось, чтобы каждый раз, когда приходят такие пайки, наши люди настолько достойно жили, чтобы могли взять тот торт с надписью "Вас поздравил Кононенко" и кинуть ему в морду. Сказать: "Я своему ребенку имею возможность купить или испечь сама вкусный торт. А свои подачки ешьте сами".

Это был бы уровень людей", - прокомментировала она.

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Жители Хутора Железного 21 июля получили от Игоря Кононенко ко дню села подарок в виде торта с его именем.

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