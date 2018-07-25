Савченко объявила о походе на выборы

Надежда Савченко сидит в СИЗО с 22 марта. Фото: ukrinform

Подозреваемая в подготовке теракта Надежда Савченко планирует баллотироваться в президенты и вести свою политсилу "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" на парламентские выборы.

Об этом она сказала во время заседания Апелляционного суда.

"Наша политическая сила будет идти на выборы. Я в президенты? Да, буду идти", - сказала Савченко.

Она посоветовала всем прочитать программу ее партии, чтобы понять, "в чем суть изменить политическую систему".

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.