Савченко объявила о походе на выборы

Подозреваемая в подготовке теракта Надежда Савченко планирует баллотироваться в президенты и вести свою политсилу "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" на парламентские выборы.
Об этом она сказала во время заседания Апелляционного суда.
"Наша политическая сила будет идти на выборы. Я в президенты? Да, буду идти", - сказала Савченко.
Она посоветовала всем прочитать программу ее партии, чтобы понять, "в чем суть изменить политическую систему".
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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.
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