Савченко будет защищать в суде адвокат сепаратистов Нели Штепы и "Топаза"

Савченко назначили нового адвоката. Фото: ИнформБюро

Нардепа Надежду Савченко, которая находится в изоляторе Службы безопасности Украины, будет заниматься адвокат Александр Шадрин.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Алексей Шевчук.

"Сегодня наш партнер Александр Шадрин принял защиту Надежды Савченко. Сегодня с боями удалось попасть к Надежде в следственный изолятор СБУ и согласовать тактические вопросы. Впереди очень много работы, но мы верим в работу партнера, ведь на его счету много победных дел", - написал он.

Оказывается Шадрину противодействовали в доступе к клиентке.

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"Готовится заявление в правоохранительные органы", - отметил Шевчук.

Александр Шадрин - харьковский адвокат. Среди клиентов, чьи дела он вел в судах, подозреваемая в сепаратизме и создании террористической организации экс-мэр Славянска Неля Штепа и Игнат Кромской с позывным Топаз, которого обвиняли в причастности к массовым беспорядкам в Киеве во время евромайдан.

Надежде Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Ее обвиняют в подготовке террористического акта, заговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.