В прокуратуре назвали минимальный срок завершения дела Савченко

Надежда Савченко и Владимир Рубан отказываются давать показания. Фото: radiosvoboda.org

Производство в отношении подозреваемых в подготовке теракта нардепа Надежды Савченко и руководителя ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана будет длиться как минимум до сентября.

Такие сроки озвучил прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник на заседании Шевченковского райсуда Киева.

"Срок содержания под стражей подозреваемого Рубана заканчивается 6 мая, а до завершения досудебного расследования необходимо еще как минимум четыре месяца. Учитывая это, прошу продолжить подозреваемому Рубану Владимиру Владимировичу срок содержания под стражей на 60 суток в пределах срока досудебного расследования без определения размера залога", - сказал прокурор.

Он рассказал суду, что подозреваемые не сотрудничают со следствием.

"Савченко и Рубан пока не предоставляют показания, ссылаясь на статью 63 Конституции", - отметил прокурор.

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Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР. По информации следствия, она вместе с руководителем центра "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном планировали теракты с помощью оружия, изготовленного в ДНР и завезенного из России. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Сама Савченко назвала свои действия "политической провокацией", которую она организовала, "чтобы власть поняла, что она также смертна".